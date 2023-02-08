После землетрясений в Искендеруне (порт на юге Турции) поднялся уровень моря.

Затоплены городские улицы и площади в прибрежных районах - спасатели разбирают завалы буквально в воде.

Вода не отступила даже через два дня после подземных толчков, жителей эвакуируют.

Как передает газета Yeni Safak, на бульваре Мете Аслан вода разлилась на 200 метров. Потоп привел к затруднению автомобильного движение в прибрежном районе, однако отмечается, что вода добралась только до дорог, но к жилым домам на данный момент не подошла.

Отметим, во время землетрясения в порту Искендеруна начался пожар. Огонь видно было даже из космоса.

В настоящее время возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в Турции перед трагическим землетрясением зафиксировали на видео странное поведение птиц,

птицы будто предчувствовали приближение беды.

В регионе, который наиболее пострадал от землетрясения 6 февраля, суетливо летали птицы.

Автор видео утверждает, что ролик снят именно в Турции непосредственно перед землетрясением

Он отметил, что птицы способны предсказывать такие природные катастрофы.

Ученые укверждают, что животные и птицы действительно могут предчувствовать землетрясение. Некоторые из них чувствительны к происходящим перед землетрясением изменениям электромагнитного поля, другие могут обнаружить изменения барометрического давления, возникающего перед этим явлением.

Напомним, десятки украинцев "пропали" после землетрясения в Турции: срочное заявление МИД.

Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные, кадры с места трагедии.