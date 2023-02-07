Общее количество обращений об украинцах в Турции, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Известно, что удалось разыскать шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения.

Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, но некоторые из них остались без жилья.

Общее количество украинцев, с которыми нет связи, увеличилось до 27 человек.

"Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на востоке россии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов во вторник в 18:45 по камчатскому времени (08:45 по Киеву).

«Расстояние от города Северо-Курильск 189 км, глубина 42 км, магнитуда 5,8», — говорится в сообщении учреждения.

Добавим, между тем стало известно, что Турцию снова трясет! В 43 км от турецкого города Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Также самое сильное землетрясение за последние 40 лет зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк. Его магнитуда составила 3,8.

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4310 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения.

Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные, кадры с места трагедии.