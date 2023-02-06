Мощное землетрясение с магнитудой в 7,8 баллов произошло в Турции, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
По данным МВД страны, от землетрясения пострадали 10 городов.
В провинциях Османие, Шанлыурфа и Диярбакыр обрушились десятки домов. В городе Адана обвалился 17-этажный дом, в провинции Малатья — повреждено 140 зданий.
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Число жертв растет с каждым часлм – сначала сообщалось о 50 погибших и сотнях раненых. На данный момент речь идет о том, что погибло уже как минимум 100 человек, сообщает Associated Press.
Так, одна из больниц в городе Шанлыурфа на юге Турции была полностью разрушена землетрясением. Под обломками могут находиться люди, поисково-спасательные операции продолжаются.
В Сирии же число жертв возросло до 111, пострадали более 500 человек, сообщили в Минздраве.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что все экстренные службы и местные власти работают. А также обратился со словами поддержки к гражданам, пострадавшим от землетрясения.
Напомним, ранее землетрясение было зафиксировано в Украине.
Также сообщалось об угрозе подтопления в Украине и принятии срочных мер.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.