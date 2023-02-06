Мощное землетрясение с магнитудой в 7,8 баллов произошло в Турции, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

По данным МВД страны, от землетрясения пострадали 10 городов.

В провинциях Османие, Шанлыурфа и Диярбакыр обрушились десятки домов. В городе Адана обвалился 17-этажный дом, в провинции Малатья — повреждено 140 зданий.

Число жертв растет с каждым часлм – сначала сообщалось о 50 погибших и сотнях раненых. На данный момент речь идет о том, что погибло уже как минимум 100 человек, сообщает Associated Press.

Так, одна из больниц в городе Шанлыурфа на юге Турции была полностью разрушена землетрясением. Под обломками могут находиться люди, поисково-спасательные операции продолжаются.

В Сирии же число жертв возросло до 111, пострадали более 500 человек, сообщили в Минздраве.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что все экстренные службы и местные власти работают. А также обратился со словами поддержки к гражданам, пострадавшим от землетрясения.

Напомним, ранее землетрясение было зафиксировано в Украине.

Также сообщалось об угрозе подтопления в Украине и принятии срочных мер.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.