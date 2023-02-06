Украинка по имени Мария, выехавшая из страны, из-за нападения России оказалась в эпицентре землетрясения в Турции.
Она рассказала журналистам BBC, что проснулась от землетрясения в 4 утра.
"На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение", - рассказала Мария.
По ее словам, она проходила тренинги, как вести себя в случае землетрясения, поэтому быстро действовала по плану. Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Она выбежала на улицу, где уже находились люди из близлежащих домов.
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По словам Марии, "дом трясло, как коробку с конфетами". Было две мощные волны землетрясения. А третья была немного слабее.
Через три часа она уже смогла вернуться в квартиру.
"Мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и из-за смс-рассылки", - вспоминает Мария.
Она вспоминает, что это не первое землетрясение, которое она пережила за то время, что проживает в Турции. Но раньше землетрясения были небольшой силы.
"Ты их чувствуешь, но знаешь, что должен выйти на улицу, постоять пол часа, оценить ситуацию и вернуться назад", - рассказывает украинка.
Пока украинские дипломаты получили 24 сообщения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в пострадавших от землетрясения провинциях Турции, их судьбу выясняют.
Напомним, в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли по меньшей мере 912 человек, 5 385 получили ранения.
Землетрясение, которое произошло сегодня в 04.17 по местному времени, стало величайшим бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года.
По словам президента Турции, предложения о помощи уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.
Напомним, дома в Турции падали, как карточные.
Также сообщалось об угрозе подтопления в Украине и принятии срочных мер.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.