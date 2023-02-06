Украинка по имени Мария, выехавшая из страны, из-за нападения России оказалась в эпицентре землетрясения в Турции.

Она рассказала журналистам BBC, что проснулась от землетрясения в 4 утра.

"На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение", - рассказала Мария.

По ее словам, она проходила тренинги, как вести себя в случае землетрясения, поэтому быстро действовала по плану. Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Она выбежала на улицу, где уже находились люди из близлежащих домов.

По словам Марии, "дом трясло, как коробку с конфетами". Было две мощные волны землетрясения. А третья была немного слабее.

Через три часа она уже смогла вернуться в квартиру.

"Мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и из-за смс-рассылки", - вспоминает Мария.

Она вспоминает, что это не первое землетрясение, которое она пережила за то время, что проживает в Турции. Но раньше землетрясения были небольшой силы.

"Ты их чувствуешь, но знаешь, что должен выйти на улицу, постоять пол часа, оценить ситуацию и вернуться назад", - рассказывает украинка.

Пока украинские дипломаты получили 24 сообщения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в пострадавших от землетрясения провинциях Турции, их судьбу выясняют.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли по меньшей мере 912 человек, 5 385 получили ранения.

Землетрясение, которое произошло сегодня в 04.17 по местному времени, стало величайшим бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года.

По словам президента Турции, предложения о помощи уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.

Напомним, дома в Турции падали, как карточные.

Также сообщалось об угрозе подтопления в Украине и принятии срочных мер.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.