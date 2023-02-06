В результате разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли по меньшей мере 912 человек, 5 385 получили ранения.
Такие данные обнародовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу .
"Землетрясение, которое произошло сегодня в 04.17 по местному времени, стало величайшим бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра 912 погибших - не окончательная", - сказал турецкий лидер.
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По словам президента Турции, предложения о помощи уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.
Тем временем в сети появляются все новые кадры катастрофы.
Так, в турецком Диярбакыре людям на улице и журналистам пришлось убегать от падающего здания в прямом эфире.
Также сообщается о новых толчках.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.
Об этом президент Украины написал в своем Twitter.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", - говорится в сообщении главы государства на турецком языке.
Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших.
Напомним, дома в Турции падали, как карточные.
Также сообщалось об угрозе подтопления в Украине и принятии срочных мер.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.