Подземные толчки землетрясения в Турции были такой силы, что их ощущали даже в Грузии, Ливии и Израиле.

В результате разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли по меньшей мере 912 человек, 5 385 получили ранения.

Такие данные обнародовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу .

"Землетрясение, которое произошло сегодня в 04.17 по местному времени, стало величайшим бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра 912 погибших - не окончательная", - сказал турецкий лидер.

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023

По словам президента Турции, предложения о помощи уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.

Тем временем в сети появляются все новые кадры катастрофы.

Так, в турецком Диярбакыре людям на улице и журналистам пришлось убегать от падающего здания в прямом эфире.

Также сообщается о новых толчках.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.

#BREAKING



Video from drone footage shows complete devastation in the town of Adana in Turkey. Several buildings have been completely leveled from the 7.8 earthquake.



There’s a possibility of over 10,000 deaths in Turkey and Syria #Turkiye #Tsunami #Turkey #earthquake pic.twitter.com/4FQJlVDard — Mälbec (@OfficialMalbec) February 6, 2023

Об этом президент Украины написал в своем Twitter.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", - говорится в сообщении главы государства на турецком языке.

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших.

🔴 BREAKİNG NEWS

The image of the final state of the buildings after the earthquake that came from the province of Hatay after the big earthquake that occurred in Turkey. :(#Turkey #earthquake #kahramanmaras #deprem pic.twitter.com/W1nZ7Kijjw — Eren ☭🇹🇷 (@Eren50855570) February 6, 2023

Напомним, дома в Турции падали, как карточные.

Также сообщалось об угрозе подтопления в Украине и принятии срочных мер.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.