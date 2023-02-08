Затоплены городские улицы и площади в прибрежных районах - спасатели разбирают завалы буквально в воде.
Вода не отступила даже через два дня после подземных толчков, жителей эвакуируют.
Как передает газета Yeni Safak, на бульваре Мете Аслан вода разлилась на 200 метров. Потоп привел к затруднению автомобильного движение в прибрежном районе, однако отмечается, что вода добралась только до дорог, но к жилым домам на данный момент не подошла.
Отметим, во время землетрясения в порту Искендеруна начался пожар. Огонь видно было даже из космоса.
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В настоящее время возгорание удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что в Турции перед трагическим землетрясением зафиксировали на видео странное поведение птиц,
птицы будто предчувствовали приближение беды.
В регионе, который наиболее пострадал от землетрясения 6 февраля, суетливо летали птицы.
Автор видео утверждает, что ролик снят именно в Турции непосредственно перед землетрясением
Он отметил, что птицы способны предсказывать такие природные катастрофы.
Ученые укверждают, что животные и птицы действительно могут предчувствовать землетрясение. Некоторые из них чувствительны к происходящим перед землетрясением изменениям электромагнитного поля, другие могут обнаружить изменения барометрического давления, возникающего перед этим явлением.
Напомним, десятки украинцев "пропали" после землетрясения в Турции: срочное заявление МИД.
Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.
Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные, кадры с места трагедии.