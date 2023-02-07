Сегодня, 7 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль издал распоряжение о предоставлении Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщает пресс-служба Правительства , согласно ему из Украины отправится поисково-спасательный отряд.

Поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отправится в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения самолетами Ан-32 и Ан-26, а также автомобильным транспортом.

В состав сводного поисково-спасательного отряда вошли 87 человек, в том числе 10 человек являются членами экипажей самолетов.

Кроме того, Шмигаль поручил Министерству экономики вместе с Министерством финансов проработать вопрос о возмещении расходов, связанных с предоставлением Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, вчера Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.

Напомним, десятки украинцев "пропали" после землетрясения в Турции: срочное заявление МИД.

Общее количество обращений об украинцах в Турции, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27.

Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные, кадры с места трагедии.