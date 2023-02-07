Сегодня, 7 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль издал распоряжение о предоставлении Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Как сообщает пресс-служба Правительства , согласно ему из Украины отправится поисково-спасательный отряд.
Поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отправится в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения самолетами Ан-32 и Ан-26, а также автомобильным транспортом.
В состав сводного поисково-спасательного отряда вошли 87 человек, в том числе 10 человек являются членами экипажей самолетов.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Взрывы в России: стало известно об особом оружии у ВСУ
"У ВСУ есть преимущество": враг наступает на пяти направлениях, что сейчас происходит на передовой
Скандальная пограничница из Одессы возмутила новым фото роскошной жизни: "Пока вся страна смахивает..."
Звезда "1+1" Алла Мазур удивила украинцев новыми кадрами из студии: "Открываем немного..."
Кроме того, Шмигаль поручил Министерству экономики вместе с Министерством финансов проработать вопрос о возмещении расходов, связанных с предоставлением Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Напомним, вчера Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.
Напомним, десятки украинцев "пропали" после землетрясения в Турции: срочное заявление МИД.
Общее количество обращений об украинцах в Турции, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27.
Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.
Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные, кадры с места трагедии.