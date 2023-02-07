Появилась петиция с просьбой выплачивать одноразовую помощь украинцам, которые не выехали из страны.

Автор Онуфреев Михаил опубликовал обращение 30 января.

Петиция по состоянию на 15:45 7 февраля набрала 2 121 голосов из 25 000 необходимых.

"Просим рассмотрения этой петиции "Одноразовая помощь Тем Украинцам, что не выехали из Украины!", - говорится в сообщении.

Ранее украинцы обратились с требованием к президенту Украины возобновить электронное декларирование доходов госслужащих.

Как говорится в обращении к главе государства, те, кто на своих должностях во время войны позволяет себе воровать государственные средства, должны понести ответственность и поданные декларации помогут в этом.

Также автор петиции отмтил, что возобновив декларирование, власть продемонстрирует свою нетерпимость к проявлениям коррупции во время военного положения и таким образом лишь укрепит доверие общества к государственной власти.

"Это критически важно для сохранения государства и победы Украины в войне", - пишет автор петиции.

Ранее сообщалось, что украинцы требуют вернуть отмененные премии военным: "Нашли на чем экономить".

Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".

Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.