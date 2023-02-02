Как сообщает Государственное бюро расследований, одна из фирм снабжала яйца по завышенным ценам для Минобороны.
Как стало известно, в документы вносили ложные данные по получению воинской частью продуктов в свой состав, когда на самом деле ничего не поставлялось. Позже несуществующие продукты "списывали" .
"Злоумышленники думали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты очень тяжело",
– отметили в ГБР.
в преступную группу из 5 человек входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также следователи задержали военнослужащего, ведущего "черную бухгалтерию" махинаторов.
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