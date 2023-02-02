В Украине разоблачили преступников, присваивавших средства, выделенные на питание военнослужащих ВСУ.

Как сообщает Государственное бюро расследований, одна из фирм снабжала яйца по завышенным ценам для Минобороны.

Как стало известно, в документы вносили ложные данные по получению воинской частью продуктов в свой состав, когда на самом деле ничего не поставлялось. Позже несуществующие продукты "списывали" .

"Злоумышленники думали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты очень тяжело",

– отметили в ГБР.

в преступную группу из 5 человек входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также следователи задержали военнослужащего, ведущего "черную бухгалтерию" махинаторов.

Сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн грн

Также сообщалось, что чиновник Одесской военной администрации вымогал деньги, его поймали на горячем: фото.

Кроме того, Politeka.net показала фото с результатами обысков у главы киевской налоговой тоже впечатляют.