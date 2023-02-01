Руководитель налоговой службы Киева на многомиллионных сделках, пишет Politeka.net со ссылкой на ГБР.

«Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий», - сообщили в ГБР.

Также сообщается, что исполняющая обязанности начальника киевской налоговой является и Председателем Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков. И такие действия, отметили в ГБР, повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, женщина реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставлению недостоверных сведений о доходах.

«По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн», - уточнили в ДБР.

Также следствие выявило причастность руководства ГУ ГНС в г. Киеве к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

«Должностные лица налоговой «не замечают» этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют за систематическое получение оплаты своих «услуг», - рассказали в ГБР подробности схемы.

Исследовав образ жизни и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, оперативники пришли к выводу, что он не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов США. При этом одно из авто стоимостью примерно 100 тысяч долларов США записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США.

"Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами. Общая сумма установленных необоснованных активов должностной лица составляет около 1,4 млн. долларов США", - добавили в ГБР.

Обыски по месту жительства и работы фигурантки продолжаются. Известно, что в ходе следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч грн и 2,2 тысяч евро, элитные часы, автомобили и прочее.

«О родственниках не забудьте»,

«Вот люди живут»,

«53-летняя тетя знала как жить...», «Кто-то же ее крышевал», «Это так в каждом районе и области»,

«Вы так все налоговые проверьте. Они на блокировании налоговых накладных и внесенные предприятий в рисковые хорошо наживаются, при этом разрушая экономику Украины» , - комментируют результаты следствия украинцы.

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