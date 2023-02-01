Как сообщили в пресс-службе СБУ, бывший глава Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.
По материалам СБУ, чиновнику выдвинуто подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).
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Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
СБУ инициировала отзыв данной партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны. Кроме того, СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.
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