Как сообщили в пресс-службе СБУ, бывший глава Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

По материалам СБУ, чиновнику выдвинуто подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ инициировала отзыв данной партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны. Кроме того, СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.

Ранее СМИ узнали, кого из министров могут выгнать уже в ближайшее время.

Также сообщалось, что военное руководство получило важнейшую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала о реакции украинцев на новое решение Шмыгаля на фоне скандала.