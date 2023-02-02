Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали видео обысков, которые проходили в августе 2022 года у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка.

На кадрах видно, как мужчина, вероятно, ледователь, достает крупные пачки денег, сложенные возле дивана подозреваемого.

По информации журналистов, во время прошлогодних обысков у экс-заместителя главы оборонного ведомства нашли более 17 миллионов грн, около 400 тысяч евро и более 100 тысяч долларов налички.

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"Теперь когда я буду видеть заместителя или начальника отдела какого-то учреждения, у меня рефлекторно будет появляться понимание. что у него где-то есть такая кучка",

"Недоедал, недопивал и недосыпал - накапливал копейки на старость",

"Сразу видно что патриот , все в гривнах)",

"нет, ну патриотично, в нац. валюте брал и держал", - пишут украинцы в комментариях.

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