Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали видео обысков, которые проходили в августе 2022 года у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка.
На кадрах видно, как мужчина, вероятно, ледователь, достает крупные пачки денег, сложенные возле дивана подозреваемого.
По информации журналистов, во время прошлогодних обысков у экс-заместителя главы оборонного ведомства нашли более 17 миллионов грн, около 400 тысяч евро и более 100 тысяч долларов налички.
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"Теперь когда я буду видеть заместителя или начальника отдела какого-то учреждения, у меня рефлекторно будет появляться понимание. что у него где-то есть такая кучка",
"Недоедал, недопивал и недосыпал - накапливал копейки на старость",
"Сразу видно что патриот , все в гривнах)",
"нет, ну патриотично, в нац. валюте брал и держал", - пишут украинцы в комментариях.
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