В настоящее время петицию на сайте президента уже подписали 26,3 тыс. человек.
"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 000 грн! Нашли на чем экономить! Депутатам увеличиваете заработную, а военным уменьшаете?! Где логика? Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?", - пишет автор обращения к президенту.
Петиция быстро набрала необходимые 25 тыс. голосов.
Ранее украинцы обратились с требованием к президенту Украины возобновить электронное декларирование доходов госслужащих.
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Как говорится в обращении к главе государства, те, кто на своих должностях во время войны позволяет себе воровать государственные средства, должны понести ответственность и поданные декларации помогут в этом.
Также автор петиции отмтил, что возобновив декларирование, власть продемонстрирует свою нетерпимость к проявлениям коррупции во время военного положения и таким образом лишь укрепит доверие общества к государственной власти.
"Это критически важно для сохранения государства и победы Украины в войне", - пишет автор петиции.
Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн грн.
Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".
Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.