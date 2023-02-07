Февраль будет непростым для метеозависимых людей, многие украинцы могут ощущать недомогание.

Об этом стало известно из данных сайта Meteoagent. Календарь магнитных бурь составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеолабораторий мира.

С 7 по 10 февраля Землю накроет магнитная буря средней силы.

7-10 февраля ожидается магнитная буря с К-индексом 4. К-индекс - показатель геомагнитной активности, который является классификатором геомагнитной бури.

Он описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала: значения колеблются от 0 до 9.

Геомагнитные колебания прогнозируются на 19-21 февраля.

Их сила будет аналогичной нынешним. В дни магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли и ухудшение самочувствия. Кроме того возможны обострения хронических заболеваний.

Для того, чтобы облегчить свое самочувствие в дни магнитной бури, следует:

Больше бывать на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Не есть жирную, жареную, острую пищу и фастфуд.

Больше двигаться, делать зарядку.

Отказаться от кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.

Постараться спать не менее 7 часов в день.

Не вступать в конфликты, держаться подальше от источников стресса.

Чаще пить травяной или зеленый чай.

Следовать этим советам нужно не только в дни бури, но и за 2-3 дня до опасной даты.

К слову, астрологи назвали знаки Зодиака, для которых февраль 2023 года станет непростым месяцем.

Близнецы

Различные препятствия могут заставить подумать о смене работы. Конкуренты передышки не дадут и придется упорно работать. О стабильном отдыхе Близнецам сейчас лучше не думать.

Рак

Эмоции представителей этого знака будут переливаться через край, что очень скажется на работе. Возможны задержки, изменения статуса на работе, раздражительность и разочарование. В личной жизни избегайте споров с членами семьи.

Водолей

Для Водолеев февраль станет не нелегким месяцем и придется столкнуться со многими проблемами. Рабочая нагрузка сильно возрастет, появится больше обязанностей и это сделает жизнь более напряженной.

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