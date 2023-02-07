Как сообщили в Hindustan Times, птицы будто предчувствовали приближение беды.
В регионе, который наиболее пострадал от землетрясения 6 февраля, суетливо летали птицы.
Автор видео утверждает, что ролик снят именно в Турции непосредственно перед землетрясением
Он отметил, что птицы способны предсказывать такие природные катастрофы.
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Ученые укверждают, что животные и птицы действительно могут предчувствовать землетрясение. Некоторые из них чувствительны к происходящим перед землетрясением изменениям электромагнитного поля, другие могут обнаружить изменения барометрического давления, возникающего перед этим явлением.
Животные, живущие близко к земле, в норах или гнездах способны зафиксировать движения земли перед началом землетрясения.
Напомним, десятки украинцев "пропали" после землетрясения в Турции: срочное заявление МИД.
Общее количество обращений об украинцах в Турции, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27.
Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.
Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные, кадры с места трагедии.