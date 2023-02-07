В Турции перед трагическим землетрясением зафиксировали на видео странное поведение птиц,

Как сообщили в Hindustan Times, птицы будто предчувствовали приближение беды.

В регионе, который наиболее пострадал от землетрясения 6 февраля, суетливо летали птицы.

Автор видео утверждает, что ролик снят именно в Турции непосредственно перед землетрясением

Он отметил, что птицы способны предсказывать такие природные катастрофы.

Ученые укверждают, что животные и птицы действительно могут предчувствовать землетрясение. Некоторые из них чувствительны к происходящим перед землетрясением изменениям электромагнитного поля, другие могут обнаружить изменения барометрического давления, возникающего перед этим явлением.

Животные, живущие близко к земле, в норах или гнездах способны зафиксировать движения земли перед началом землетрясения.

Напомним, десятки украинцев "пропали" после землетрясения в Турции: срочное заявление МИД.

Общее количество обращений об украинцах в Турции, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27.

Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные, кадры с места трагедии.