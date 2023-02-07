Уже с сегодняшнего дня украинцам следует быть готовым к похолоданию, уже на этой неделе местами столбики термометров опустятся до 22 градусов мороза. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальич в своем прогнозе.

7 февраля существенных осадков не ожидается, только на западе страны и в Крыму возможен умеренный снег. Ожидается также гололед. Ночью может быть от -5 до -10 градусов, днем - от 1 до 6 градусов мороза.

В Карпатах ночью будет -12-17 градусов, а днем -5 -10 градусов.

8 февраля ожидается день без осадков, но с гололедом. Ночью в западных областях и Крыму небольшой снег. Ночью может быть от -6 до -11 градусов мороза, а в Винницкой области, Карпатах и на крайнем севере -16 -12 градусов. Днем прогнозируется 2-7 градуса мороза.

9 февраля будет малооблачная погода, без осадков. Ночью температура будет в пределах -8-13 градусов, а днем будет от -1 до -6 градусов мороза. В Карпатах и Прикарпатье ночью от -17 до -22 градусов, днем синоптики от -4 до -9 градусов мороза.

10 февраля день должен пройти без осадков, ночью температура опустится от покажут -9 до -14 градусов, в Карпатах и Прикарпатье 15-20 градусов ниже нуля. В дневные часы ожидается 0 -5 градусов.

11–12 февраля в большинстве областей ожидаются снегопады и мокрый снег, на дорогах гололедица. В западных областях местами будет сильный снег. Ночью температура поднимется на 3-5 градусов, в дневное время ожидается от -4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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