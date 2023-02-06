Разоблачена преступная группировка, которая на протяжении 6 месяцев похищала украинское зерно во время экспорта через Измаильский МТП.

Об этом сообщили в «Укрзализныце». ‎

«Чтобы поймать преступников, работники аппарата по экономической и информационной безопасности «Укрзализныци» организовали засаду, по результатам которой задержаны два человека, одному удалось сбежать», — рассказали в УЗ.

На место преступления были вызваны сотрудники СБУ, Измаильского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области. По факту возбуждено уголовное производство.

В УЗ констатировали, что, к сожалению, задержанные оказались сотрудниками регионального филиала «Одесская железная дорога», которые во всем признались.

«Украинскому зерну сейчас нуждаются многие страны, которые на грани голода, и мы не можем допускать его потери во время транспортировки. Это преступление против экономики Украины и людей, которые его ждут. Эти «псевдожелезнодорожники» уволены с занимаемых должностей, им объявлено подозрение», — подытожили в УЗ.

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