Теперь мужчина может остаться без прав и получит внушительный штраф.

Мужчину остановили в состоянии наркотического опьянения. Как стало известно, пассажиров, кроме жены водителя, в маршрутке не было. Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

Как информируют в полиции, во Львове патрульные заметили междугородний автобус, который следовал не по своему маршруту. Патрульные остановили транспортное средство, чтобы проверить состояние водителя.

"Мужчина сообщил жене, что поедет после обеденного перерыва на Пригородный вокзал. Во время проверки документов у 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти проверку в медицинском заведении", – сообщили в полиции.

Сообщается также, что от проверки мужчина не отказывался, а сам тест был положительным. На водителя и составили протокол по ч. 1 ст. 130 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения") КУоАП.

Водитель может получить штраф на более чем 17 тыс. грн или лишение права управления транспортом на один год.

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