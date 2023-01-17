Напомним, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей.
Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.
Как сообщили в ДБР, в документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.
В результате масштабных обысков было изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже.
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Масштабы хищения продуктов для ВСУ во время войны ужаснули украинцев.
Теперь одни предлагают отправить подозреваемых в окопы и держать их там без еды, другие же требуют судить их по законам военного времени, третьи высказывают уверенность, что в конце концов подозреваемых отпустят.
«Во время военного положения нужно самое жестокое наказание давать — не "до 8 лет", а "8 лет" и ни на день не меньше. Но это не полиция, а уже суд должен назначить... Только почему не назвали предприятие или фамилию вора, чтобы знать воров в лицо и наблюдать за их дальнейшей судьбой?»,
«Людоньки! Это же нелюди только такое могут делать! Мерзость! Наверное, нужно организовывать ВсеНародный Суд!», «Какой суд? В окопы, на 0, и дней 10 не давать еды, тогда может поймут, что деньги, в это время, не самое главное...»,
«Расстрелять, чтобы другим не повадно было…», «Через 2 дня все забудут… через месяц под домашним арестом дело рассыпается… никому нет дела, кроме тех, кто ведет это дело»,
«А в воинских частях не замечали разницы между накладной и количеством предоставленных продуктов? Знаем, плавали. Кормят помоями и рассказывают, что получают по минимуму»,
«За такое во время войны нужно не до 8, а от 8 лет как минимум» , – обсуждают украинцы циничное преступление.
Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.
Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд