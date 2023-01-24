Так, утверждается, что на самом деле он не является действительным.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила руководительница ЛКП "Ратуша-сервис", занимающегося выдачей пропусков, Ирина Тихолиз.

По ее словам, пропуск недействителен с 2021 года и сейчас действуют другие пропуски.

«Поэтому пропуск, который был на видео, не дает ей право проезда», — рассказала Тихолиз, продемонстрировав три пропуска нового образца, отличающихся и размером, и колористикой.

Так, для жителей — голубого цвета, для бизнеса желтые, а для служебных машин – коричневые.

«Теперь пропуска такого типа заменили «коричневыми». Их имели служебные машины для разовых заездов, обслуживания делегаций, обслуживания реставрационных работ. Она действует как разовая и временная для категории «Д». Такие пропуска не продаются, только идут четко из реестра через ЦНАП. Просто прийти, принести листик и попросить пропуск нельзя», – отметила она.

Кроме того, Тихолиз добавила, что на основании видео в мэрии продолжается служебное расследование.

Комментируя новый поворот в скандале, украинцы не спешат верить словам чиновницы.

«Ну выкручиваются, как ужи. Это ведь так нужно продумать все законы под себя любимых. Позор такой власти», «Неважно действующий или не действующий пропуск. Выходит, что полицейский осуществил подделку документов? Это законно? А к этой барышне в худи с гербом, которая любит вы**ваться, не меньше вопросов. Вы тоже ее будете отбеливать?

Эта ситуация – дно и позор. Ситуация – очередное подтверждение, что на местах и ​​особенно в тылу происходит хаос»,

«Врут, как всегда», «Банда», «Быстро выход нашли», «Кто-то намахивает. Или полицейский свою кубиту, или власть нас», «Нашли козла отпущения», «Во время войны, такое….это безнравственно!».

Напомним, руководителя управления патрульной полиции Львовской области Романа Пилипенко отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Причиной отстранения стало видео, обнародованное в Сети Интернет, на котором он дарит своей девушке пропуск на проезд по пешеходной зоне на площади Рынок во Львове. Руководство департамента патрульной полиции назначило служебное расследование.

Также стало известно о новом жестком запрете на поездки - кого из украинцев касается.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале с продуктами для ВСУ, министр Резников сделал резкое заявление.