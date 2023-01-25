Об этом стало известно на заседании Бориспольского горсовета.
"Дети не могут учиться, мы сидим по 5 суток без света, генератор на сегодняшний день не каждый может купить. Такого, как в нашем районе, нет нигде. Я лично звонила по телефону на ДТЭК и мне ответили: «Это все ваши местные власти делают", — рассказала местная жительница.
На заседании озвучили требование создать специальную комиссию, которая должна выяснить, как именно распределены дома между группами.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), оштрафовала уже 5 облэнерго за «несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии».
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Штраф наложен на ДТЭК Киевские электросети и Одесские электросети.
На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницуоблэнерго, Волынеблэнерго и Черновцыоблэнерго.
На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах во Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.
Напомним, ранее министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.
Также напомним, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.