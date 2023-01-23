Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, в соглашении на 13,16 млрд грн было завышение цен на закупки 2-3 раза.

Однако, по словам Министра Резникова, де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует.

«Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны «украло» или «пыталось украсть» миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку», - подчеркнул министр обороны в своем заявлении.

По словам Резникова, публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть, подчеркнул министр, не после, а до Рамштайна, именно когда продолжалось уточнение договоренностей.

«Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены соответствующие материалы в СБУ», - заверил министр, добавив, что также будут выяснены мотивы.

По мнению министра, это попытка подрыва доверия к Минобороне в очень ответственный момент, и это уже не просто служебное преступление.

Также Резников гарантировал абсолютную прозрачность Минобороны для стражей порядка и хочет предложить нардепам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными.

Кроме того, министр обороны подчеркнул, что министерство уже не в первый раз переживает искусственную информатаку под вымышленным предлогом и эта похожа на прошлогоднюю, когда разбирались с монополистом. А также на другие подобные скандалы.

«Кто бы ни был инициатором этого вброса, хочу, чтобы не было иллюзий. Я не позволю заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке.

Я не позволю безосновательными обвинениями создать почву для блокировки поставок оружия. Этого не будет…», - подчеркнул Резников.

Напомним, СМИ узнали, кого из министров могут выгнать уже в ближайшее время.

Также сообщалось, что военное руководство получило важнейшую задачу.

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