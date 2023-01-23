Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, в соглашении на 13,16 млрд грн было завышение цен на закупки 2-3 раза.

Однако, по словам Министра Резникова, де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует.

«Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны «украло» или «пыталось украсть» миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку», - подчеркнул министр обороны в своем заявлении.

По словам Резникова, публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть, подчеркнул министр, не после, а до Рамштайна, именно когда продолжалось уточнение договоренностей.

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«Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены соответствующие материалы в СБУ», - заверил министр, добавив, что также будут выяснены мотивы.

По мнению министра, это попытка подрыва доверия к Минобороне в очень ответственный момент, и это уже не просто служебное преступление.

Также Резников гарантировал абсолютную прозрачность Минобороны для стражей порядка и хочет предложить нардепам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными.

Верховная Рада

Кроме того, министр обороны подчеркнул, что министерство уже не в первый раз переживает искусственную информатаку под вымышленным предлогом и эта похожа на прошлогоднюю, когда разбирались с монополистом. А также на другие подобные скандалы.

«Кто бы ни был инициатором этого вброса, хочу, чтобы не было иллюзий. Я не позволю заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке.

Я не позволю безосновательными обвинениями создать почву для блокировки поставок оружия. Этого не будет…», - подчеркнул Резников.

Напомним, СМИ узнали, кого из министров могут выгнать уже в ближайшее время.

Также сообщалось, что военное руководство получило важнейшую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала о реакции украинцев на новое решение Шмыгаля на фоне скандала.