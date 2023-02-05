Об этом сообщили эксперты Социальной платформы. Речь идет об индивидуальном показателе зарплаты - при расчете пенсии также учитывается и средний показатель по стране.
Для того, чтобы "увеличить" свою зарплату для расчета пенсии можно:
исключить "невыгодные" периоды работы с низким официальным окладом;
доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, что уже заплатил работодатель.
Зарплата учитывается в формуле расчета пенсии в виде коэффициента. Для этого нужно взять зарплату за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране. Чем выше итоговый коэффициент, тем лучше.
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При расчете разрешается использовать так называемую оптимизацию заработка, то есть, механизм, который позволяет исключить до 60 месяцев из расчета.
Однако есть ограничения - все эти месяцы должны идти в трудовую подряд, а общая их продолжительность не должна превышать 10% от всего стажа.
Чем больше у человека страхового стажа, тем выше пенсия.
Ранее сообщалось, что украинцы требуют вернуть отмененные премии военным.
Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".
Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.