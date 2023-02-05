Украинцы могут увеличить показатель зарплаты, от которого зависит размер будущей пенсии.

Об этом сообщили эксперты Социальной платформы. Речь идет об индивидуальном показателе зарплаты - при расчете пенсии также учитывается и средний показатель по стране.

Для того, чтобы "увеличить" свою зарплату для расчета пенсии можно:

исключить "невыгодные" периоды работы с низким официальным окладом;

доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, что уже заплатил работодатель.

Зарплата учитывается в формуле расчета пенсии в виде коэффициента. Для этого нужно взять зарплату за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране. Чем выше итоговый коэффициент, тем лучше.

При расчете разрешается использовать так называемую оптимизацию заработка, то есть, механизм, который позволяет исключить до 60 месяцев из расчета.

Однако есть ограничения - все эти месяцы должны идти в трудовую подряд, а общая их продолжительность не должна превышать 10% от всего стажа.

Чем больше у человека страхового стажа, тем выше пенсия.

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