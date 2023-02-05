Об этом сообщили эксперты Социальной платформы. Речь идет об индивидуальном показателе зарплаты - при расчете пенсии также учитывается и средний показатель по стране.

Для того, чтобы "увеличить" свою зарплату для расчета пенсии можно:

исключить "невыгодные" периоды работы с низким официальным окладом;
доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, что уже заплатил работодатель.

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Зарплата учитывается в формуле расчета пенсии в виде коэффициента. Для этого нужно взять зарплату за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране. Чем выше итоговый коэффициент, тем лучше.

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При расчете разрешается использовать так называемую оптимизацию заработка, то есть, механизм, который позволяет исключить до 60 месяцев из расчета.

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Однако есть ограничения - все эти месяцы должны идти в трудовую подряд, а общая их продолжительность не должна превышать 10% от всего стажа.

Чем больше у человека страхового стажа, тем выше пенсия.

Ранее сообщалось, что украинцы требуют вернуть отмененные премии военным.

Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".

Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.