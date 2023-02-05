Издание "Украинская правда" ссылаясь на собственные источники сообщает, что Резникова могут уволить с должности уже на следующей неделе.

Кроме того, у издания есть информация о том, что заменить нынешнего министра обороны может глава ГУР Кирилл Буданов.

"Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть", - также сообщает и нардеп Яросла Железняк в своем Telegram-канале.

"УП" пишет, что сейчас в ОП раздумывают, на какую должность поставить Резникова, ведь "ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде".

Украинцы под материалом "Украинской правды" комментируют вероятную кадровую перестановку во власти и выражают довольно радикальные мнения на этот счет:

"Буданов на своем месте в разведке..зачем рушить крепость?",

"Боже, дай ума и мудрости нашей власти!",

"Других нет…. Тусуем их с места на место а может кого-то пригласить из тех, кто 11 месяцев в окопах воюет! Или считают, что там нет опытных людей?",

"Не думаю, что в это время уместно менять министра",

" А что боевые генералы не могут возглавлять Минобороны? Никак не могу понять такую ​​кадровую политику".

Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн. грн.

Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".

Кроме того, Politeka.net сообщала о хищении денег при строительстве казарм: новый скандал в Минобороны.