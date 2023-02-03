СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении бюджетных денег во время строительства казарм для военных, сообщает пресс- служба ведомства.

К сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.



Они являются организаторами механизма хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.

Согласно подписанным документам, подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях.

Ответные работы коммерсанты выполнили не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень.



Казармы остались непригодными для проживания военнослужащих.

Во время обысков правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с поличным.

В настоящее время работник отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).



Продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн. грн.

Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".

Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллиона гривен.