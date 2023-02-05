Об этом сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в высокогорье.
"5 февраля по состоянию на 08:00 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман видимостью до 20 м, температура воздуха -20°, ветер северный, 14 м/с", — говорится в сообщении.
"Зимушка, ты что сошла с ума?? Свой холод и свою ярость направи на наших, соседей, там привыкли к такой температуре",
"Доброго утра! Холодно…Тепла вам в душе!",
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
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"Спасибо, красиво", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что аномально теплый январь сменят февральские морозы, синоптики дали прогноз.
Среднемесячная температура февраля ожидается в пределах от -3 до +2 градуса.
Следует заметить, что это средние показатели температуры для всей температуры Украины, то есть они обобщены.
Осадки могут быть в виде дождя, мокрого снега, снега и даже ледяного дождя.
Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.
Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.
А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.