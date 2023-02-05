На западе Украины ударил сильный мороз - температура воздуха на горе Пип Иван опустилась до 20 градусов.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в высокогорье.

"5 февраля по состоянию на 08:00 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман видимостью до 20 м, температура воздуха -20°, ветер северный, 14 м/с", — говорится в сообщении.

"Зимушка, ты что сошла с ума?? Свой холод и свою ярость направи на наших, соседей, там привыкли к такой температуре",

"Доброго утра! Холодно…Тепла вам в душе!",

"Спасибо, красиво", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что аномально теплый январь сменят февральские морозы, синоптики дали прогноз.

Среднемесячная температура февраля ожидается в пределах от -3 до +2 градуса.

Следует заметить, что это средние показатели температуры для всей температуры Украины, то есть они обобщены.

Осадки могут быть в виде дождя, мокрого снега, снега и даже ледяного дождя.

Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.

Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.

А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.