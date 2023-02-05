Как сообщила пресс-служба Минреинтеграции, украинцы, которые, в частности, из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома, могут получить от государства от 2 до 3 тысяч гривен.
Денежное пособие размером 3 тысяч гривен выплачивается детям и лицам с инвалидностью, 2 тысячи гривен - платят остальным.
Право на выплаты в этом году имеют такие категории:
лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"У вас убогости больше, чем у всех вместе взятых": скандальная пресс-офицерша ГНСУ грубо ответила украинцам
Баржа с 860 тоннами пшеницы пошла ко дну на Одесчине: кадры с места происшествия
"Из-за нашего рагулизма": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка озадачил заявлением об украинцах
"Мастер Шеф" Клопотенко показал легкий рецепт майонеза: больше никогда не будете покупать его в магазине
лица, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь;
лица, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;
лица, получавшие ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;
лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.
Украинцам могут оформить такой документ с помощью приложения "Дія".
Внутренне перемещенные лица могут обращаться в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Ранее сообщалось, что украинцам начали раздавать повестки нового образца.
Также сообщалось, что новые правила денежного довольствия: украинцам разъяснили, что будет с выплатами с февраля.
Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел даром.