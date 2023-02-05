Украинцам выплатят от 2 до 3 тысяч гривен - кто и какие ежемесячные выплаты может получить от государства.

Как сообщила пресс-служба Минреинтеграции, украинцы, которые, в частности, из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома, могут получить от государства от 2 до 3 тысяч гривен.

Денежное пособие размером 3 тысяч гривен выплачивается детям и лицам с инвалидностью, 2 тысячи гривен - платят остальным.

Право на выплаты в этом году имеют такие категории:

лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;

лица, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь;

лица, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;

лица, получавшие ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Украинцам могут оформить такой документ с помощью приложения "Дія".

Внутренне перемещенные лица могут обращаться в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

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