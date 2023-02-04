Исчерпывающее разъяснение касаемо изменений выплат денежного обеспечения дал начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы Управления социальной поддержки Минобороны Олег Рогаль.

С 1 февраля этого года выплаты дополнительного вознаграждения 100 тысяч гривен военнослужащим, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся. Однако с 1 февраля увеличится размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих в среднем на 50%. Например, если военнослужащий получал 13 тысяч гривен, то с 1 февраля этого года военнослужащий будет получать минимальное денежное обеспечение более 20 тысяч гривен. На передовой военнослужащий с минимальным денежным довольствием будет получать вместе с дополнительной наградой 120 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, 100 тысяч гривен также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году их выделили в отдельную категорию как военнослужащих);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно во время выполнения боевых специальных задач будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны, военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также военнослужащие, находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего ВСУ.

При этом денежное вознаграждение не будет выплачиваться военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.

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