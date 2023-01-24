Новый поворот в скандале с закупками продовольствия для ВСУ.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минобороны Украины, в отставку подал заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов.

Так, на сайте оборонного ведомства говорится, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и подал в отставку, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания". Министр обороны Резников его отставку поддержал.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - говорится на сайте Минобороны.

Комментируя отставку Шаповалова, украинцы выражают уверенность, что отставка – лучшее решение в этой ситуации. Также люди надеются, что в случае вины будут не только отставки, но и посадки.

«Правильно сделал», «Начались отставки. А где посадки отставленных?», «Главное — смыться вовремя», «С одного "теплого" места освободился, в другое его переставили... это вообще что? Как?»,

«И что, все? И больше никакой ответственности? Одной дверью задерживают, а другой за наши деньги отпускают»,

«Вот и все… через полгода… объявят в розыск… цирк продолжается» , - комментируют продолжение скандала украинцы.

Напомним, ранее министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.

Также напомним, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.