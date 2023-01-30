В Украине начали раздавать повестки нового образца, пишет Politeka.net со ссылкой на слова начальника Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игоря Гусева в телесюжете "Тернопіль 1".

По словам Гусева, первое отличие состоит в названии. Теперь вместо военных комиссариатов указаны территориальные центры.

Кроме того, количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных, увеличилось. К паспорту, военному билету и прописному добавили идентификационный номер.

Кроме того, в одном из пунктов добавили упоминание о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится в пункт без уважительной причины.

«Сейчас уже четко детализировали, что если лицо не явилось без уважительных причин, то тогда уже его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства", - пояснил Гусев.

Добавим, ранее украинцам объяснили, почему повестки вручают на улице и блокпостах.

Так, граждане должны уведомлять территориальные центры комплектования о любых изменениях в семейном состоянии или состоянии здоровья для того, чтобы определить реальное количество пригодных к военной службе. Именно с этой целью, по словам главного военного комиссара Львовской области Александра Тищенко, могут вручать повестки в общественных местах.

Также напомним, что начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил, что мобилизация действительно идет, но она была и вчера, и позавчера. И началась она еще 24 февраля прошлого года.

ВСУ сейчас нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для пополнения потерь. Он добавил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.