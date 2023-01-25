Если человек раньше не проходил службу, то он попадает в учебные центры.

Об этом, как пишет Politeka.net со ссылкой на Military Media Center, заявил глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, комментируя ситуацию с мобилизацией.

"Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить военно-учетные данные. Решение о мобилизации принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", – сказал Горбач.

По его словам, после медкомиссии военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.



«Граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части. Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям», - отметил Горбач.

Также глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что сегодняшний этап является решающим для украинцев и их потомков, а защита государства от агрессора – обязанность каждого.

В свою очередь, украинцы призывают раздавать повестки не только обычным украинцам, но и детям олигархов и народных депутатов.

«Везде ловят, везде дают повестки, но нигде не слышала, что пришли в дорогой ресторан и вручали повестки»,

«Создайте хоть одну роту из депутатов, и тогда будет обязанность каждого. Вы думаете, это легко ждать известие с фронта, жив ли человек? Пусть Бог милует»,

«Подтягивайте резервы депутатов, судей, для которых войны нет, потому что они белые» , - высказываются пользователи соцсетей.

Напомним, подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.