Православные верующие сегодня отмечают церковный праздник 6 февраля преподобной Ксении Римлянки.

Ксения жила в V веке и являлась дочерью известного римского сенатора. Будучи совсем юной, девушка приняла решение остаться девственной, не выходить замуж, а затем с двумя раввинами ушла из дома. Отправившись в Александрию, девушки познакомились с настоятелем святой обители апостола Андрея, находившейся в Миласси. Ксения поехала туда, приобрела участок земли и построила церковь, при которой основала монастырь, где позже стала диаконесой.

Прославилась Ксения, как праздника, которая отвела много душ от греха, всегда помогала нуждающимся словам или молитвой. Занималась благотворительностью и проповедовала христианскую веру.

Славяне прозвали этот праздник "Аксинья-полухлебница" из-за множества примет и традиций, связанных с датой.

В эту дату крестьяне подмечали, что половина зимы уже прошла. Они проверяли запасы хлеба – считалось, что к новому урожаю им понадобится столько же хлеба, сколько они уже съели. Отсюда и названия праздника: "полухлебница" и "полузимница".

Существовало простое гадание на хлебе, которое помогало выяснить, будет ли повышаться цена на него. Люди брали печеный хлеб и взвешивали его вечером на весах, а утром повторяли процедуру:

вес хлеба уменьшился – цена упадет;

повысилась – хлеб подорожает;

вес не изменился – цена останется такой же.

Ориентируясь на цену, люди знали и о том, каким будет урожай. Если цены снижаются, то урожай будет хорошим, повышаются – скудным, а сам хлеб дорогим.

Наши предки в этот день не ставили квас - считалось, что нарушение запрета повлечет за собой неурожайную осень. Нельзя сегодня завязывать узлы – это "притягивает" смерть. Сны, которые вы увидите в ночь с 5 на 6 февраля, двузначны. Они исполнятся, но наоборот. При этом рассказывать о них никому нельзя, иначе не сбудется.

какая погода в этот день – такой будет и весна;

безветренная погода сегодня – вторая половина июля будет сухой и жаркой;

облака редкие и высокие – наступит оттепель;

метель 6 февраля – весна придет поздно.

Согласно поверьям, молодым людям нельзя садиться за стол к ужину первыми, иначе они навлекают на себя смерть. Поэтому пожилые люди отводили беду от детей и раньше других начинали трапезу.

Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".

Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.

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