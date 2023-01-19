В этот раз огонь вспыхнул в храме Иоанна Кронштадского. Как сообщают российские СМИ, в ночь на 19 января огонь охватил трехэтажное здание церковного приходского дома.
Предварительная версия пожара — поджог. Подозреваемый в поджоге госпитализирован с ожогами.
«Бог шельму метит», - комментируют кадры пожара пользователи соцсетей.
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Напомним, в Киеве собираются снести скандальный «храм-МАФ», расположенный вблизи Десятинной церкви.
Здание, напомним, было построено религиозной общиной УПЦ Московского патриархата.
Суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта продолжается еще с 2020 года.
Также сообщалось, что митрополит УПЦ МП, лишенный гражданства Украины, продолжает вести богослужение – фото.
Кроме того, Politeka.net писала, что в храме Московского патриархата перепели известную песню.
"Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", — звучат такие слова в песне.