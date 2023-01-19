Украинцы в восторге от необычного явления и убеждены, что это очень хороший знак.

Как пишет Politeka.net, утром 19 января в небе над Киевом была замечена яркая и огромная радуга.

Кроме того, восход солнца тоже был необыкновенным – небо буквально пылало красным, оранжевым и розовым цветами.

Согласно народным поверьям, если человек увидел зимой радугу, он смело может начинать задуманное и не сомневаться в том, что его будет сопровождать удача.

Ведь зимняя радуга дает знак, что все обязательно получится.

"Это хороший знак", – пишут в Сети.

Подчеркнем, что именно сегодня, 19 января празднуют Крещение – третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла.

Считается, что именно в этот день Иоанн предтеча окрестил Иисуса в Иордане.

Праздник имеет целых три названия: Крещение Господне, Крещение и Иордан - под названием реки.

Эта дата важна в календаре как православных, так и греко-католиков. Ранее украинцы отмечали его 6 января, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась на 13 дней.

Сейчас самой известной традицией является купание в проруби.

Крещенская вода имеет особую силу и даже название – Великая Агиасма, то есть Великая Святыня. Ее освящают по особым образом Великого водосвятия, которое проводят только дважды в год: в вечер Крещения и в сам праздник.

Крещенской водой кропят людей, дом, скот, а также употребляют при особой необходимости. В то же время, накануне и в праздник Крещения вся вода в мире считается освященной. Так что если нет возможности освятить в церкви, ее можно набрать где угодно.

Напомним, ранее сообщалось о Гадании на Крещение 2023 года - как узнать свою судьбу, имя жениха и правильно загадать желание на год.

Также сообщалось, что ПЦУ проведет еще одну службу в Киево-Печерской лавре - названа дата.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве вспыхнул сильный пожар на территории храма.