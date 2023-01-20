Об этом сообщают местные Tg-каналы.
В селе Гнедин Бориспольского района Киевской области горит Свято-Николаевская церковь ПЦУ. На месте работают 5 пожарных автомобилей. По данным корреспондентки "Громадського радіо", оба купола церкви рухнули.
На месте работают спасатели, причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за действий Митрополита Павла из УПЦ МП.
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Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин обратился в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы проверить высказывания Митрополита Павла, которые он произнес во время Рождественской службы.
Депутат отметил, что он решил обратиться в Генпрокуратуру Украины, чтобы они проверили слова Митрополита. Им тоже показались эти высказывания занимательными. Поэтому против священника УПЦ МП открыто уголовное производство и начато расследование.
Напомним, в храме Московского патриархата перепели известную песню: "Отец наш Онуфрий, УПЦ нам мать".
А еще Politeka сообщала, что у скандального митрополита Павла еще пять лет назад был найден "темник" из России.
Также Politeka писала, что в центре Киева готовятся снести храм УПЦ МП, названа причина.