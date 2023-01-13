Здание, напомним, было построено религиозной общиной УПЦ Московского патриархата.

Суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта продолжается еще с 2020 года.

«Здание часовни, так называемая церковь Десятинного храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенное на территории Национального музея истории Украины, является самочинным строительством и построено Религиозной общиной УПЦ МП», — заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, добавив, что самовольный захват участка начался 2008 год.

Здание построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство и в эксплуатацию не было введено в установленном порядке.

По словам Ткаченко, экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено на 18 января 2023 года. Позиция министерства - Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, тоже высказались по поводу скандального здания.

«Наконец-то их оттуда уберут! Типичное поведение захватчиков. Поставили незаконно, а убирать их надо по закону», «Поддержим»,

«Надо в качестве примера обязательно демонтировать этот церковный маф, тогда можно будет легче бороться с самостроями мп»,

«Московские попы ведут себя на столько нагло, насколько им это позволяют украинские чиновники. Война с московией позволяет украинским властям запретить работу мпц в Украине, хотя бы на время войны. Это все в руках власти»,

«Это просто удивительно. Так долго тянется, эта процедура, чтобы снести не законно взятую землю в центре Киева. Это чтобы какой-то простой человек построил у себя, не оформленное строительство. Давно оштрафовали. А это какие-то ответственные чиновники, которые знают и видят это нарушение и закрывают глаза. Почему? Пусть объяснят людям, почему годами тянете»,

«Насеяли точек пропаганды русского, как мака... Мечтали господствовать вечно, но Бог, наконец, увидел, что это за ''верные'' и кому верны? Ограничил их волчий аппетит...».

Между тем, стали известны результаты опроса, согласно которым за последний год уровень доверия к Вооруженным силам вырос на четверть, а к церкви - снизился.

По данным опроса, доля доверяющих цереву снизилась с 51% до 44%.

А вот уровень доверия к Вооруженным силам вырос с 72% до 96% соответственно – такие данные всеукраинского опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Напомним, ранее Александр Усик объяснил свою позицию по УПЦ.

Ранее Ломаченко похвастался службой с попавшим под санкции митрополитом УПЦ МП.