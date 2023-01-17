Видеокавер на песню "Батько наш Бандера", опубликовано на YouTube-канале епархии.

"Народное творчество, исполняет духовенство Мукачевской епархии", - указано в подписи к ролику.

Подлинность видеозаписи подтвердил епископ Барышевский (Киевская епархия) Виктор Коцаба.

"Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", — звучат такие слова в песне.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик эмоционально заступился за УПЦ.

«Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, веры и Господа Бога. Многие люди просят меня, чтобы я сказал слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага - РФ…», - говорил Усик.

Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".

Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.