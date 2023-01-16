Сотрудники СБУ изъяли во время обыска в 2018 году у наместника монастыря митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла книгу "Украинская Православная Церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы", передает "Обозреватель".

Как рассказал на своей странице в Facebook украинский историк и блогер Александр Палий, по законодательству – это нарушение прав граждан.

А по- по сути, мы десятилетиями удивлялись таким книжечкам в московских церквях, и проходили мимо: "Статья 161 Уголовного Кодекса Украины. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии», – написал блоггер.

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