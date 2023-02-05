Лица с инвалидностью, дети-сироты и другие отдельные категории граждан получат ежемесячное материальное пособие из городского бюджета. Это будет первая выплата увеличенной ежемесячной материальной помощи малозащищенным слоям населения в Киеве.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает "Вечерний Киев".

Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 2500 грн будут получать:

дети с инвалидностью подгруппы А;

дети с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство или воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа; детям-сиротам.

В размере 2000 грн.: дети с инвалидностью; дети, над которыми установлена ​​опека или забота; лица с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размер трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

В размере 1200 грн: лица с инвалидностью II группы получатели государственной социальной помощи.

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