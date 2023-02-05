В Горишних Плавнях в ходе конфликта мужчина насильно затянул 13-летнего подростка в машину и вывез в лес в район лесных озер.

Как передает Кременчугская газета , в настоящее время малолетний пострадавший находится в детской больнице с сотрясением головного мозга. Об инциденте сообщила мать подростка.

"Примерно в 20.00 возле супермаркета "МаркетОпт" по ул. Прос-кт Героев Днепра, 72 был избит и насильно затянут мой 13-летний сын в автомобиль BMW X5 черного цвета и вывезен в лес в районе лесных озер. Сейчас мой сын находится в детской больнице, с сотрясением головного мозга.

Согласно этим обстоятельствам, было подано заявление в полицию, следственным действиям дали ход, но уже есть нюансы, почему инкриминируют только 125 статью (преднамеренные легкие телесные повреждения) а где статья 146 (похищение человека)??? Нарушителя нашли сразу, но его показания отсутствуют. Что-то творящееся для меня не понятно и не допустимо.

С понедельника буду обращаться в прокуратуру нашего города", – говорится в сообщении.

В Кременчугском райуправлении полиции инцидент прокомментировали. По словам пресс-службы полиции, все обстоятельства и фигуранты установлены, обе стороны дали показания. Открыт ЕРДР по статье 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные легкие телесные повреждения), транспортное средство изъято.

"Предварительно конфликт произошел из-за того, что дети бросали снежки в авто. По словам водителя, когда он сделал подросткам замечания, те вели себя некорректно. Сейчас происходит судебно-медицинская экспертиза. Степень телесных повреждений будут проверены экспертизой", - прокомментировала пресс-офицерша Кременчугского районного управления полиции Анна Васенко.

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