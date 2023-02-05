В Нововолынском городском суде состоялось подготовительное заседание по делу полицейского, который подозревается в том, что на блок-посту в Нововолынске сбил насмерть 40-летнего офицера Игоря Мороза и 20-летнего нацгвардейца Максима Куця.

На заседание суда обвиняемый приехал со своим адвокатом, запретил журналисту его фотографировать, пишет издание Буг .

Известно, что парень находится под домашним арестом, официально трудоустроился на шиномонтаж.

Виновному в аварии бывшему полицейскому выдвинуто подозрение по ч.3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Он уже полгода живет своей жизнью. Мы обращались с ходатайством, чтобы его взяли под стражу при рассмотрении дела, но суд решение не изменил. Мы хотим справедливого и строгого наказания. Это был дерзкий поступок полицейского, решившего, что ему все позволено», – говорила мама погибшего нацгвардейца.

Дело в уголовном производстве проводится в открытом заседании. По результатам подготовительного заседания судья назначил дату следующего слушания на 6 марта.

Напомним, 27-го июля 2022 года на въезде в Нововолынск произошло смертельное ДТП – автомобиль, за рулем которого вероятно был полицейский, сбил людей на блок-посту.

В результате ДТП погиб 40-летний офицер Ковельского районного управления Игорь Мороз. Без отца остались двое несовершеннолетних детей. Также погиб 20-летний военный Национальной гвардии Украины, младший сержант Максим Куць.

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