Как сообщает СБУ, сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.
Сообщается, что должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.
Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.
Определенные объемы продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.
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Двум руководителям предприятий уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн грн.
Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".
По информации журналистов, во время обысков у экс-заместителя главы оборонного ведомства нашли более 17 миллионов грн, около 400 тысяч евро и более 100 тысяч долларов налички.
Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.