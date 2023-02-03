Как сообщает СБУ, сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.

Сообщается, что должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.

Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Определенные объемы продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Двум руководителям предприятий уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн грн.

Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".

По информации журналистов, во время обысков у экс-заместителя главы оборонного ведомства нашли более 17 миллионов грн, около 400 тысяч евро и более 100 тысяч долларов налички.

Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.