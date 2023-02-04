В Бердичеве (Житомирская область) на реке Гнилопять женщина на седьмом месяце беременности провалилась под лед.

Сообщается , что спасатели БМКПСС на воде ползком 35 м подбирались к тонущей. Верхняя одежда на ней вобрала воду и тянула пострадавшую ко дну. Лед трещал и продавливался, однако один из спасателей рискнул упереться коленями в край бреши, схватил утопающий за ремень и в конце концов достал его из воды на уцелевший лед.

Женщину обвязали спасательной веревкой, и таким образом подтягивали ее к берегу. Помогали в этом мужчины, ставшие случайными очевидцами происшествия.

Уже на берегу бойцы ГСЧС помогли на носилках транспортировать спасенную в автомобиль скорой помощи.

Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Бердичевской центральной городской больницы с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма».

Утром из больницы сообщили, что состояние спасенной стабильное. Женщина находится на седьмом месяце беременности, с ребёнком все хорошо.

Напомним, украинцы жалуются на несправедливое распределение электроэнергии.

Также напомним, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.