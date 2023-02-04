В Бердичеве (Житомирская область) на реке Гнилопять женщина на седьмом месяце беременности провалилась под лед.
Сообщается , что спасатели БМКПСС на воде ползком 35 м подбирались к тонущей. Верхняя одежда на ней вобрала воду и тянула пострадавшую ко дну. Лед трещал и продавливался, однако один из спасателей рискнул упереться коленями в край бреши, схватил утопающий за ремень и в конце концов достал его из воды на уцелевший лед.
Женщину обвязали спасательной веревкой, и таким образом подтягивали ее к берегу. Помогали в этом мужчины, ставшие случайными очевидцами происшествия.
Уже на берегу бойцы ГСЧС помогли на носилках транспортировать спасенную в автомобиль скорой помощи.
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Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Бердичевской центральной городской больницы с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма».
Утром из больницы сообщили, что состояние спасенной стабильное. Женщина находится на седьмом месяце беременности, с ребёнком все хорошо.
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