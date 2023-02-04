Отчаянная продавщица из Обухова Киевской области сама остановила хулигана. Мужчина ворвался в магазин и набросился на нее с палкой.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов .

По информации Небитова, в магазин к продавщице ворвался мужчина и набросился на нее с палкой.

"Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Через мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала из магазина. А какие-то идиоты оккупанты думают, что могут захватить этот народ. Наши люди — несокрушимые", - рассказал Небитов.

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Он добавил, что полицейские уже нашли нападающего и поместили в изолятор временного содержания.