Отчаянная продавщица из Обухова Киевской области сама остановила хулигана. Мужчина ворвался в магазин и набросился на нее с палкой.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов .

По информации Небитова, в магазин к продавщице ворвался мужчина и набросился на нее с палкой.

"Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Через мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала из магазина. А какие-то идиоты оккупанты думают, что могут захватить этот народ. Наши люди — несокрушимые", - рассказал Небитов.

Он добавил, что полицейские уже нашли нападающего и поместили в изолятор временного содержания.