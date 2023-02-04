СБУ разоблачила должностных лиц Администрации морских портов Украины на хищении более 90 млн грн
Как сообщает Служба безопасности Украины , к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.
По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный».
При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Нашли на чем экономить": украинцы требуют вернуть отмененные премии военным
"Настоящий мужчина": взрослый участник "МастерШеф" очаровал украинок
Это не парик: 9-месячный Даниил с уникальной внешностью побил рекорд
Потап показал, какой Настя Каменских была задолго до их свадьбы: "Эх, были времена..."
Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.
Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн грн.
Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".
Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.