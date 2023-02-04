СБУ разоблачила должностных лиц Администрации морских портов Украины на хищении более 90 млн грн

Как сообщает Служба безопасности Украины , к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный».

При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.

Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику Минобороны грозит до 8 лет лишения свободы: на что было потрачено более 100 млн грн.

Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".

Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллионов гривен.