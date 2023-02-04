"Выплаты от государства каждому гражданину Украины» – на такое объявление нашла жительница Тернополя в соцсети.

Как передает национальная полиция Тернопольской области, перейдя по ссылкам, она ввела запрашиваемую информацию – номер телефона и пароль в онлайн-банкинг.

Далее, считая, что подтверждает поступление средств, женщина предоставила доступ к своим банковским картам. Как следствие, потеряла все деньги, которые были на карте. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения и злоумышленника.

Сотрудники полиции предостерегают: не открывайте (по крайней мере, во время военного положения) никакие ссылки в мессенджерах, социальных сетях, SMS, ведь вы не можете знать, что за ними скрыто и куда они ведут.

Не верьте заголовкам, которые обещают вам какие-либо выплаты. Информацию о программах поддержки государства всегда публикуют официальные источники (домен gov.ua). Также соответствующие уведомления появляются в Действии.

Не вводите на сторонних сайтах данные своей карты. Даже если вы получите деньги от государства, такая заявка оформляется через приложение «Действие», все подтягивается автоматически.

Помните, что фишинг рассчитан на рассеянных и технически необразованных людей, как правило старшего поколения. Поэтому предупредите своих родителей, дедушек и бабушек о подобных мошеннических действиях!

Напомним, украинцы жалуются на несправедливое распределение электроэнергии.

Также напомним, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.