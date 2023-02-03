Сегодня, 3 февраля, утром на трассе Житомир-Сквира в селе Станишевка житомирянин наехал на мать с двумя детьми. Пострадавшие сразу были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает полиция области.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП вблизи Житомира с травмированием женщины и двоих детей

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 3 февраля на автодороге Житомир-Сквира, в с. Станишевцы. Около 08:00 водитель автомобиля Chevrolet Niva, 26-летний житель г. Житомира, двигаясь по автодороге, совершил наезд на женщину и двоих детей, которые в это время пересекали дорогу», – говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили 31-летняя местная жительница, доставленная в Житомирскую областную больницу и двое детей в возрасте 8 и 10 лет, медицинскую помощь которым оказывают в детской больнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции.

Напомним, ранее стало известно о ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.

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