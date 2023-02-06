Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых февраль 2023 года станет непростым месяцем. Об этом сообщает Sante Plus.

Близнецы

Различные препятствия могут заставить подумать о смене работы. Конкуренты передышки не дадут и придется упорно работать. О стабильном отдыхе Близнецам сейчас лучше не думать.

Рак

Эмоции представителей этого знака будут переливаться через край, что очень скажется на работе. Возможны задержки, изменения статуса на работе, раздражительность и разочарование. В личной жизни избегайте споров с членами семьи.

Водолей

Для Водолеев февраль станет не нелегким месяцем и придется столкнуться со многими проблемами. Рабочая нагрузка сильно возрастет, появится больше обязанностей и это сделает жизнь более напряженной.

Проблемы будут и в личной жизни – появятся странные мысли и желания, воспоминания и даже депрессия.

Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.

Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.

А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.