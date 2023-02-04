Как сообщил директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram-канале, в случае невозможности обменять лампочки самостоятельно по состоянию здоровья, человеку могут помочь его родные или друзья. Они могут совершить обмен в отделении "Укрпочты", предъявив соответствующий документ.
"Вам могут помочь наши почтальоны или же ваши родные или соседи. Основное - это иметь ваши документы, лично присутствовать при обмене необязательно", — рассказали в Укрпочте.
Нерабочие LED-лампочки можно будет сменить в том же отделении еще в течение месяца после завершения программы.
Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры получат надбавки, но повезет не всем.
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В Пенсионном фонде, возрастные доплаты назначаются автоматически без заявлений и обращений в фонд.
Пенсионерам при достижении от 70 до 75 лет выплачивается надбавка в сумме 300 гривен, пенсионерам от 80 до 85 лет – 579 гривен и пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет – 456 гривен.
Поэтому когда пенсионеру исполнилось 75 лет - ему положена доплата в сумме 456 гривен. Сообщается, что уже в марте 2023 года выплаты повысят.
Напомним о ситуации с зарплатами, пенсиями, тарифами и субсидиями в феврале.
Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.