Ситуация с зарплатами, пенсиями, тарифами и субсидиями в феврале не улучшится.

В 2023 году в Украине зафиксирован размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, с которым связаны другие социальные выплаты, передает "Апостроф".

Таким образом, минималка останется на уровне 6700 грн.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц и одновременно минимальная пенсия в 2023 году составляет 2093 гривны, такой она останется и в феврале. Впрочем, пенсионеры смогут получать и доплаты по возрасту:

пенсионеры в возрасте от 70 лет получают 300 гривен до пенсии,

пенсионеры в возрасте от 75 лет – 456 гривен,

пенсионеры от 80 лет – 579 гривен.

В феврале не изменятся тарифы на газ, тепло и горячую воду, поскольку повышать их до конца войны запрещено.

Тарифы на электроэнергию также не планируют повышать, но, это может быть пересмотрено после завершения отопительного сезона.

Для бытовых потребителей цена 1 кВт-ч составляет 1,44 грн. при условии потребления не более 250 кВт в месяц. Если превысить лимит, придется платить 1,68 грн/кВт-час.

Тариф на водоснабжение и водоотвод остается неизменным.

Субсидиантам выплаты на компенсацию услуг ЖКХ будут поступать только в наличных - ПФУ отменил безналичную денежную выплату льгот с 2023 года.

Субсидию в феврале не будут начислять автоматически, придется вносить оплату за коммуналку самостоятельно с использованием льготных средств, предоставляемых государством специальный банковский счет в "Ощадбанке" или "Укрпочту".

Напомним, ПриватБанк внезапно списал все деньги с карты клиентки: "Без моего ведома".

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.